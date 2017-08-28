Задержаны похитители сейфа из квартиры Назпери Досталиевой

2017-08-28 17:31 | www.apa.az | 4

Задержаны подозреваемые в ряде краж сейфов примерно из 10 государственных предприятий и частных компаний в Баку и Сумгаите. Ими оказались ранее судимые Рафиг Мамедов, Гадир Алиев, Рауф Ибрагимов и житель Абшеронского района Амиль Джавадов.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в ходе расследования было установлено, что в украденных в Баку и Сумгаите сейфах были крупные суммы денег.

Последняя кража была совершена на территории Наримановского района.

19 августа неизвестные лица методом подбора ключей незаконно проникли в квартиру Назпери Досталиевой в Наримановском районе Баку и украли железный сейф с драгоценностями и крупной суммой денег.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что кражу совершили Руслан Вердиев, Юнис Гусейнли и Асиф Гамидов. Эти лица были задержаны.

Члены группировки поделили между собой находившиеся в сейфе деньги, а также полученную с продажи драгоценностей выручку.

Также было установлено, что на следующий день эти лица сбросили сейф в канал, проходящий через территорию города Сумгаит. В ходе осмотра территории сейф был обнаружен и изъят.

В автомобиле А. Гамидова, квартирах Я. Гусейнли и Р. Вердиева был обнаружен героин.

По этим фактам в следственном отделе Наримановского РУП было возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент следственные действия продолжаются.