Без вести пропавшего молодого человека убил и закопал муж сестры

2017-08-28 18:02 | www.apa.az | 1

Раскрыто убийство, совершенное в Хазарском районе столицы.

Как сообщает АПА, согласно совместной информации Генпрокуратуры и МВД республики, в августе этого года в 14-е отделение полиции Сабунчинского РУП обратилась жительница поселка Бильгя Назакет Байрамова с заявлением о пропаже своего сына Амина Байрамова.

Пропавший без вести молодой человек был объявлен в розыск.

В результате предварительного расследования было установлено, что в тот день Амин Байрамов пошел в дом проживающего в поселке Бина родственника Сеймура Абиева, после чего о нем какой-либо информации не было.

В результате проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Баку, Управления полиции Сабунчинского района и прокуратуры интенсивных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 12 августа считающийся пропавшим без вести А. Байрамов в результате произошедшего спора был убит С. Абиевым тупым предметом. Его тело было захоронено во дворе дома.



25 августа сотрудники полиции и прокуратуры прибыли в поселок Бина и провели осмотр территории с участием судмедэкспертов. Тело было эксгумировано, были изъяты вещественные доказательства, опрошены свидетели, выполнены другие необходимые процессуальные действия.



По факту в прокуратуре Хазарского района было возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство). С. Абиев был привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица. Против него было выдвинуто обвинение по указанной статье. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.



В настоящий момент необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются.