На строительство автодорог в Астаре выделено 8,5 млн манатов

2017-08-28 17:27 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильных дорог Тахтанакеран - Мики и Тахтанакеран - Торади в Астаринском районе.

Как передает Oxu.Az, cогласно распоряжению, с целью завершения строительства автомобильных дорог Тахтанакеран - Мики и Тахтанакеран - Торади, соединяющих 38 населенных пунктов с населением 12 тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений госбюджета Азербайджана на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог ОАО «Азеравтойол» будет выделено 8,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

A.M.