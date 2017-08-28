Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов в проекте Dubai Opera

2017-08-28 17:11 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend Life/ - Звезды мировой оперной сцены – народная артистка России Анна Нетребко и заслуженные артисты Азербайджана Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов выступят 21 сентября на сцене Dubai Opera, сообщает Trend Life со ссылкой на СМИ Объединенных Арабских Эмиратов.

Шоу организуется в рамках целой серии мероприятий Оперы в сотрудничестве с United Promoters и Idili Live. В программу войдут классические произведения оперных шедевров Верди, Пуччини, Джордано, Леонкавалло и многих других.

Анна Нетребко – драматическое сопрано. Примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. В этом году была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло. В 2015 году Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов создали семью.

Эльчин Азизов - баритон, лауреат международных конкурсов. Первый азербайджанец, ставший солистом Большого театра. С большим успехом выступал во многих странах мира. Также снимался в кино (Азербайджан, Россия, Турция), является режиссёром нескольких фильмов и театральных постановок. В 1992-2001 годах был в составе легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпион Высшей лиги КВН 1992 года, обладатель Летнего кубка КВН 1995 года, обладатель Суперкубка КВН и звания "Лучшей команды XX века" (2000 год).

(Автор: Вугар Иманов)