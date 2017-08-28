Выделены дополнительные средства на строительство автодорог в Астаринском районе

2017-08-28 17:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильных дорог Тахтанекеран - Мики и Тахтанекеран - Торади в Астаринском районе.

Согласно распоряжению, с целью завершения строительства автомобильных дорог Тахтанекеран - Мики и Тахтанекеран - Торади, соединяющих 38 населенных пунктов с населением 12 тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений госбюджета Азербайджана на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог ОАО "Азеравтойол" будет выделено 8,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.