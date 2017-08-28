В дни Гурбан байрамы ожидается магнитная буря - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2017-08-28 18:20 | www.apa.az | 2

«В настоящий момент на обозримом диске Солнца наблюдаются 22 солнечных пятна, которые объединились в 2 группы. Хоть группа пятен под номером 2672 и большая, они не способны генерировать большие вспышки на Солнце. Если посмотреть на них с поверхности Земли через какое-либо затемненное стекло, то эту группу пятен можно будет увидеть невооруженным глазом».

Об этом АПА заявил заместитель директора Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н. Туси НАНА по научной работе Эльчин Бабаев.

Он отметил, что на поверхности Солнца образуется очередная крупная корональная дыра.

По словам Э. Бабаева, порывистый солнечный ветер (плазма из заряженных частиц), берущий свое начало из корональной дыры, направляется в сторону межпланетной фазы, в частности в сторону Земли.

Э. Бабаев подчеркнул, что причиной геомагнитной бури, которая ожидается 1-2 сентября, будут не солнечные вспышки, а солнечный ветер, который берет свое начало из корональной дыры.

Отметим, 1-2 сентября будет праздноваться Гурбан байрамы.