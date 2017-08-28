Министр обороны Украины едет в Азербайджан

2017-08-28 17:38 | www.oxu.az | 3

Министр обороны Украины Степан Полторак едет в Баку. Визит ожидается уже в сентябре.

Как передает Oxu.Az, в беседе с haqqin.az украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что «можно смело говорить о расширении военного сотрудничества между Украиной и Азербайджаном».

Напомним, что, как уже сообщалось со ссылкой на дипломатические источники, министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак во время визита в Баку проведет двусторонние встречи со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым и другими официальными лицами. Планируется обсуждение сторонами актуальных вопросов и текущего состояния и перспектив углубления двустороннего сотрудничества.

Н.О.