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Завершилась регистрация принятых в вузы и магистратуру – ОБНОВЛЕНО

2017-08-28 17:49 | www.oxu.az | 3

Завершена регистрация абитуриентов, поступивших (после первого этапа) в высшие учебные заведения и бакалавров в магистратуру.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, регистрация завершилась сегодня в 17:00.

В Государственном экзаменационном центре сообщили, что непрохождение регистрации в учебном заведении будет расцениваться как отказ от получения образования по соответствующей специальности.

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Сегодня завершается регистрация абитуриентов, поступивших (после первого этапа) в высшие учебные заведения и бакалавров, поступивших на вакантные плановые места в магистратуру.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре.

По данной информации, до 17:00 28 августа принятые в вузы абитуриенты и бакалавры должны пройти регистрацию, представив документы в высшие учебные заведения, по месту поступления.

Список требуемых документов для зачисления абитуриенты могут получить из вуза.

Непрохождение регистрации в учебном заведении будет расцениваться как отказ от получения образования по соответствующей специальности.

Напомним, что регистрация абитуриентов по приему на вакантные плановые места высших учебных заведений продлится до 31 августа.

A.M.

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