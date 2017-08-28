Выборы в правление Caspian European Club состоятся 20 сентября

2017-08-28 17:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Выборы членов правления Caspian European Club и Caspian American Club состоятся 20 сентября 2017 года. Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

По его словам, сейчас проходит активная фаза голосования. Он отметил, что выборам предшествует предварительное голосование, которое проводится с 17 мая 2017 года до 20 сентября 2017 года. Любой зарегистрированный пользователь может проголосовать на сайте http://caspianenergy.org/vote/index.php/en/vote-ru за того кандидата, который на их взгляд будет достойно представлять интересы бизнеса, доводить до представителей госструктур проблемы и предложения предпринимателей, а также способствовать еще большему развитию диалога бизнес-власть. Кандидатам необходимо набрать более 1000 голосов, чтобы принять участие в основных выборах.

Тельман Алиев отметил, что 20 сентября в рамках Caspian Energy Transport & ICT Forum, члены Caspian European Club смогут выбрать членов правления среди кандидатов, прошедших предварительное голосование. «Результаты выборов будут оглашены в тот же день на традиционном CEO Lunch», - сказал он.

По его словам, выборы проводятся ежегодно с целью избрания нового состава членов правления. Кандидаты избираются из числа руководителей компаний, президентов отраслевых клубов и глав комитетов Caspian European Club и Caspian American Club.

Тельман Алиев призвал всех предпринимателей активно участвовать в предварительном голосовании.

Он добавил, что в составе Клуба может быть всего 12 членов правления Caspian European Club и Caspian American Club. Предыдущие выборы членов правления проходили с 13 июня по 13 сентября. 5 октября 2016 года состоялось первое заседание нового состава правления.

Тельман Алиев отметил, что на сайте www.caspianenergy.tv размещены видео-обращения кандидатов в члены правления Caspian European Club и Caspian American Club.

«Нами были предотвращены несколько попыток несанкционированного вмешательства в процесс предварительного интернет голосования. Любые попытки изменения результатов голосования будут пресекаться группой IT специалистов, привлеченных из различных ИКТ компаний для соблюдения объективного голосования», - заключил Тельман Алиев.