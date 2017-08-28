С начала года азербайджанский AtaBank увеличил активы на 30%

2017-08-28 17:21 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С начала года азербайджанский AtaBank увеличил активы на 30 процентов, до 609,9 миллиона манатов, сказал председатель правления банка Даянат Гулиев на церемонии подписания партнерского соглашения с китайской UnionPay.

“AtaBank - один из ведущих банков страны по финансовым показателям. Так, по объему общего капитала мы занимаем четвертое место (144,7 миллиона манатов) среди 31 местного банка, по объему активов - девятое место (609,9 миллиона манатов), а по объему срочных депозитов физических лиц - шестое место (225,3 миллиона манатов)”, - сказал Гулиев.

По его словам, клиентами AtaBank являются не только местные компании, но и крупные региональные предприятия.

“На сегодня мы кредитуем компании и организации, действующие в таких секторах экономики, как промышленность, туризм, строительство, сельское хозяйство, торговля и услуги”, - добавил председатель правления.

AtaBank уже более 25 лет действует в банковском секторе Азербайджана. Филиальная сеть банка насчитывает 31 филиал и отделение. По всей республике установлено более 80 банкоматов и 18 тысяч POS-терминалов AtaBank.

(Автор: Азад Гасанли)

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