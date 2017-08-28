ГТК: Таможенно-пропускные пункты на границе с Россией действуют в обычном режиме

2017-08-28 19:08 | www.apa.az | 2

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана прокомментировал распространенную в ряде СМИ информацию о возникновении пробок на границе с Россией.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе ГТК, эта информация не соответствует действительности. «27-28 августа на погранично-пропускных пунктах, расположенных на границе с Россией, высокой плотности автомобильного потока не наблюдалось. В настоящее время таможенно-пропускные пункты на границе с Россией действуют в обычном режиме».