Министерство выразило отношение к заявлению Гугуш

2017-08-28 18:10 | www.oxu.az | 4

Министерство культуры и туризма выразило отношение к распространенному от имени певицы Гугуш (Фаига Атеш) заявлению о запрете проведения концерта в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в отделе информации и связей с общественностью Министерства.

Обращения в связи с организацией концерта певицы в Азербайджане в Министерство не поступало: «Министерство культуры и туризма как центральный орган Исполнительной власти не выступает в качестве организатора концертных программ, проводимых с коммерческой целью. Такого рода коммерческие концертные программы с участием местных и иностранных артистов могут быть организованы частными структурами и продюсерскими центрами в соответствии с законодательством страны. Как Министерство мы с уважением относимся к организации концерта любого иностранного артиста, который имеют свою зрительскую аудиторию в нашей стране.

В то же время, доводим до сведения, что для проведения концерта официального разрешения Министерства культуры и туризма не требуется».

A.M.