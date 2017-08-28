В Румынии автомобили с мигрантами протаранили полицейский заслон

2017-08-28 17:24 | www.trend.az | 3

Два легковых автомобиля с мигрантами протаранили полицейский заслон на шоссе в районе румынского населенного пункта Моравица возле границы с Сербией, передает РИА Новости со ссылкой на румынскую полицию.

Полицейская акция была организована минувшей ночью, чтобы предотвратить контрабанду нелегальных мигрантов из приграничной зоны в сторону румынской Тимишоары. Когда стражи порядка попытались с помощью служебной техники остановить автомобили, в которых, как предполагалось, находились нарушители, те пошли на таран.

Полицейские сначала открыли предупредительный огонь, затем начали стрелять по шинам, в результате чего от срикошетивших пуль ранения получили двое мигрантов. Также в инциденте один представитель полиции получил легкие травмы, было разбито несколько автомобилей.

По итогам операции задержаны гражданин Сербии, который находился за рулем одной из машин, и еще 12 африканцев.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Согласно данным, обнародованным в начале июля Международной организацией по миграции, число беженцев, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85 процентов из них прибыли в Италию.