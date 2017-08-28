Илон Маск спустил Tesla Model S в тоннель под Лос-Анджелесом

2017-08-28 18:20 | www.oxu.az | 3

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал у себя в «инстаграме» фотографию электрокара Tesla Model S, спущенного в тоннель под Лос-Анджелесом, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Лайф.

Согласно задумке миллиардера, тоннели помогут автовладельцам избежать пробок. Для этого водителю придётся спуститься на грузовом лифте под землю и заехать на специальную платформу, которая доставит его к пункту назначения со скоростью до 200 километров в час.

Фотография является своего рода доказательством работоспособности концепции.

Это позволит Маску и компании сказать: «Смотрите, я благополучно проложил трёхкилометровый тестовый тоннель. Теперь дайте мне необходимые одобрения, чтобы я мог построить свой первый Hyperloop», - пишет издание.

О своих планах по созданию тоннеля под Лос-Анджелесом Илон Маск впервые объявил в декабре 2016 года. Он пожаловался на пробки в «городе ангелов» и предложил прорыть «трубу» прямо под ним. Многие тогда восприняли слова предпринимателя как шутку, однако позже Маск подтвердил свои намерения.

В конце января 2017 года компания Boring Company начала подготовку к работам по бурению, а 29 июня Маск объявил об успешном завершении строительства первого сегмента тоннеля.

И.Ф.