В дни праздника Гурбан банки перейдут на усиленный режим работы

2017-08-28 18:25 | www.oxu.az | 2

По рекомендации Палаты по надзору за финансовыми рынками в дни праздника Гурбан филиалы и отделения ряда банков будут работать в усиленном режиме.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в палате.

Для обеспечения удобного и беспрепятственного доступа населения и зарубежных гостей к услугам по обмену валюты, 76 структурных подразделений 23 банков в стране будут работать в усиленном режиме. Два филиала и два отделения четырех банков в Баку будут работать круглосуточно.

В связи с праздником также функционирует специальная мониторинговая группа, состоящая из работников Палаты по надзору за финансовыми рынками.

A.M.