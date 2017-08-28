ВМС Ливии задержали греческий танкер по подозрению в контрабанде топлива

2017-08-28 17:37 | www.trend.az | 3

Ливийские ВМС задержали около морской границы с Тунисом нефтяной танкер и экипаж из 20 человек, подозреваемых в контрабанде топлива, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Как заявил представитель ливийских ВМС Айюб Касем (Ayoub Kacem), судно под флагом Либерии было задержано в воскресенье недалеко от населенного пункта Абу-Камаш. По его словам, танкер, принадлежащий греческой компании, перевозил шесть миллионов литров контрабандного топлива. Экипаж судна власти страны направили в столицу, чтобы они предстали перед прокуратурой.

По данным агентства, все задержанные моряки – филиппинцы.