Контрабас как средство выражения азербайджанского актера в России (ФОТО)

2017-08-28 17:48 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя примет участие в V Международном театральном фестивале малых форм "Северные встречи", который пройдет в городе Нижневартовск с 25 по 28 октября, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Зрителям будет представлен моноспетакль "Контрабас" с участием заслуженного артиста, лауреата международных конкурсов Шовги Гусейнова, поставленный по произведению Патрика Зюскинда. Режиссер-постановщик, сценограф и автор музыкального оформления - народная артистка Азербайджана Ирина Перлова. Спектакль удостоен ряда международных наград в Иране, Турции, Молдове, России и Украине.

Сюжет: "Контрабас" - это блестящий монолог музыканта, отказавшегося от карьеры в оркестре из-за любви к своему инструменту, это спектакль о любви, одиночестве и музыке. О жажде поступка и неспособности его совершить. Об обостренном чувстве божественного и невозможности его достичь. О любви мужчины к женщине, которая и заставляет героя мучительно страдать.

Жизнь контрабасиста - сущий кошмар, нагромождение комплексов, обид и страхов. Только оставшись наедине с самим собой, он может начать в себе разбираться: свою странную лекцию, в которой обстоятельства собственной жизни причудливо и судорожно переплетаются со специальными сведениями о самом большом музыкальном инструменте, о его достоинствах, преимуществах и его страшной силе, герой начинает, обращаясь к стоящему перед ним на сцене патефону, и лишь потом находит истинных благодарных слушателей в зрительном зале.

В фестивале "Северные встречи" принимают участие коллективы из России, Молдовы, Италии, Франции и других стран. В составе творческого экспертного совета известные театральные деятели - Нина Мазур (Ганновер, Германия), Павел Руднев (Москва, Россия), Владислава Куприна (Москва, Россия), Марина Дмитревская (Санкт-Петербург, Россия), Владимир Орел (Тюмень, Россия).

(Автор: Вугар Иманов)