В Японии полицейская собака получила орден за помощь в поимке якудза

2017-08-28 18:40 | www.oxu.az | 2

Лабрадор-ретривер по кличке Лунная Ракета смог обнаружить пистолет и патроны, которые злоумышленник спрятал в своей квартире, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Лайф.

В Японии полицейскую собаку наградили орденом за помощь в поимке члена одного из кланов японской мафии якудза.

Так, трёхлетний лабрадор-ретривер по кличке Лунная Ракета удостоился ордена генерала-суперинтенданта за то, что при обыске жилища одного из членов преступной группировки смог обнаружить пистолет и патроны, которые были спрятаны под досками пола.

Отметим, что впервые за всю историю японской полиции это звание достаётся собаке.

По словам правоохранителей, Лунная Ракета способна обнаружить как оружие с боеприпасами, так и наркотики.

И.Ф.