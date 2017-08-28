Жителям азиатских стран будет проще расплачиваться "кредиткой" в Азербайджане (ФОТО)

2017-08-28 17:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Держатели пластиковых карт одной из крупнейших платежных систем мира UnionPay International смогут выполнять любые банковские операции в Азербайджане через банкоматы и POS-терминалы AtaBank.

Соответствующее партнерское соглашение в понедельник подписали председатель правления AtaBank Даянат Гулиев и генеральный директор по развитию бизнеса китайской компании UnionPay International Ван Лисин (Wang Lixin).

Выступая на церемонии подписания, Гулиев отметил, что данное соглашение придаст особый импульс развитию банковского сектора Азербайджана.

“Хочу отметить, что UnionPay International, основанная Государственный советом и Народным банком Китая в марте 2002 года, является мировым лидером по количеству карт и объему транзакций. В настоящее время карты компании принимаются к оплате в 162 странах. Общее количество карт UnionPay International достигает пяти миллиардов, в том числе 70 миллионов карт, выпущенных за пределами Китая”, - сказал Гулиев.

Он отметил, что правительство Азербайджана придает большое значение развитию отношений с Китаем. “Со своей стороны мы также стремимся развивать двусторонние отношения с этой страной. Хочу особо подчеркнуть, что AtaBank, лидер по количеству POS-терминалов среди азербайджанских банков, особо гордится сотрудничеством с UnionPay International. В рамках этого сотрудничества держатели пластиковых карт UnionPay International смогут выполнять любые операции по карточкам посредством банкоматов и POS-терминалов AtaBank”, - сказал Гулиев.

AtaBank уже более 25 лет действует в банковском секторе Азербайджана. Филиальная сеть банка насчитывает 31 филиал и отделение. По всей республике установлено более 80 банкоматов и 18 тысяч POS-терминалов AtaBank. Активы банка составляют 609,9 миллиона манатов (девятое место среди местных банков), общий капитал - 144,7 миллиона манатов (четвертое место).

UnionPay International является дочерней компанией China UnionPay и специализируется на продвижении компании на международной арене. На сегодня, кроме китайских банков, карты UnionPay выпускают некоторые банки Таиланда, Казахстана, Южной Кореи, Пакистана, Сингапура, России, Японии, Малайзии, Индонезии и Филиппин.

(Автор: Азад Гасанли)

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