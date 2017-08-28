Банки Азербайджана перейдут на усиленный режим работы в связи с праздником Гурбан

2017-08-28 17:58 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Гурбан, по рекомендации Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, филиалы и отделения ряда банков с первого по четвертое сентября будут работать в усиленном режиме, сообщает регулятор.

В сообщении отмечено, что для обеспечения удобного и беспрепятственного доступа населения и зарубежных гостей к услугам по обмену валюты, 76 структурных подразделений 23 банков, будут работать в усиленном режиме.

Два филиала и два отделения четырех банков будут работать круглосуточно.

В связи с праздником также функционирует специальная мониторинговая группа, состоящая из работников финрегулятора. По поводу любой возникшей проблемы граждане страны и туристы могут обратиться к сотрудникам Палаты надзора над финансовыми рынками.

Координатор: Азер Гулуев.

Email: azar.guluyev@fmsa.az

Телефон: +994 51 444 25 32.

Список филиалов и банков, которые будут работать в усиленном режиме во время праздников.