Фото сидящих по пояс в воде стариков вынудило спасателей примчаться на вертолете

2017-08-28 18:50 | www.oxu.az | 3

Жителей затопленного из-за урагана «Харви» дома престарелых La Vita Bella в Галвестоне (Техас) эвакуировали после публикации вирусного снимка в соцсетях, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Лента. Пост был размещен в Twitter-аккаунте DividendsMGR.

Снимок с сидящими по пояс в воде стариками за день набрал более 3,4 тысячи лайков, четырех тысяч ретвитов и множество комментариев пользователей соцсети, которые просили властей обратить внимание на фото и помочь пожилым американцам.

В итоге публикацию заметили в администрации Галвестона. По словам представителя агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Бриттани Вьегас (Brittany Viegas), в доме престарелых была проведена «большая спасательная операция», в результате которой службы экстренного реагирования с помощью вертолета эвакуировали 15 пенсионеров в медицинские учреждения, передает BuzzFeed.

«Поисково-спасательные работы крайне сложно проводить в таких погодных условиях, но мы делаем все, что в наших силах», - добавила она.

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма. По данным The New York Times, от стихийного бедствия погибли как минимум 5 человек, более 10 пострадали.

И.Ф.