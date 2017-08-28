Новый сопредседатель МГ ОБСЕ от США приступил к исполнению своих обязанностей

2017-08-28 18:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - США официально назначили Эндрю Шофера новым постоянным сопредседателем Минской группы ОБСЕ, говорится в понедельник в сообщении Госдепа.

Как говорится в сообщении, США остаются привержены работе Минской группы и продолжат помогать сторонам армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта достичь мирного урегулирования, поддерживают справедливое урегулирование конфликта на основе международного права, и Эндрю Шофер будет помогать сторонам достичь этой цели.

Как говорится в сообщении, правительства Азербайджана и Армении проинформированы о назначении Эндрю Шофера, который приступил к исполнению своих обязанностей.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)