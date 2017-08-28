В Стамбуле задержано более 600 человек по подозрениям в связях с ИГ

2017-08-28 18:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С августа 2016 года по августа 2017-го в Стамбуле задержано 648 человек по подозрениям в связях с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), говорится в сообщении полиции города в понедельник.

Согласно сообщению, полицией города за указанный период было проведено 117 операций против членов ИГ.

«Было установлено, что 282 человека из задержанных имели связи с ИГ и участвовали в составе бандформирований в Сирии и Ираке», - говорится в сообщении полиции Стамбула.

В сообщении отмечается, что в рамках борьбы с ИГ за указанный период из Турции было депортировано 940 человек.

Ранее власти Турции заявили, что усилят борьбу с ИГ.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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