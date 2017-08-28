ИГ перебрасывает в район Дейр-эз-Зора тяжелую технику

2017-08-28 19:29 | www.trend.az | 3

В Сирии боевики террористической группировки "Исламское государство" перебрасывают в район Дейр-эз-Зора тяжелую технику, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Отмечается, что после успешного наступления сирийских войск при поддержке российских ВКС в районе города Ганем-Али боевики ИГ пытаются перегруппироваться и подготовить укрепрайоны у Дейр-эз-Зора.

"Осознавая, что плацдарм вокруг Дейр-эз-Зора является последним оплотом международных террористов на сирийской земле, боевики перебрасывают тяжелую технику, включая танки и автомобили повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами", - отметили в минобороны.

При этом удары российской авиации позволили правительственным силам под командованием генерала Хасана Сухела продолжить наступление вдоль Евфрата на Дейр-эз-Зор для его деблокирования. Так, только за последние сутки ВКС уничтожили четыре танка, 16 автомобилей с пулеметами, шесть грузовиков с боеприпасами, а также два укрепрайона боевиков.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал Дейр-эз-Зор ключевой точкой на карте Сирии, освобождение которой станет определяющим в борьбе с ИГ.

Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него полностью окружены террористами более трех лет. Несмотря на регулярные атаки с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зора продолжает держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только по воздуху.