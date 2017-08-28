В Баку четырехлетнего ребенка жестоко избивали из-за денег

2017-08-28 20:02 | www.oxu.az | 2

В Баку четырехлетний мальчик неоднократно подвергался жестким побоям со стороны родителей. Очередной факт насилия в отношении малолетнего ребенка зафиксирован сотрудниками 18-го отделения полиции Наримановского района.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщил заместитель председателя Союза детей Азербайджана Васиф Акифли.

Малыша со следами насилия на теле обнаружили 26 августа в 23:00 на улице на территории Наримановского района. Полицейские передали ребенка в реинтеграционный центр для беспризорных детей при Союзе.

Предварительное медицинское обследование найденного ребенка показало, что он систематически подвергался побоям. Более того, у мальчика недавно повторно была сломана рука и никакая медицинская помощь в связи с этим ему оказана не была.

«Ребенок и сам признался, что его били родители. Последние заставляли малыша работать на них — просить милостыню на улице и, судя по всему, ребенок подвергался истязаниям, когда не мог зарабатывать для жестоких родителей ожидаемую сумму денег. В кармане у малыша был найден один манат.

В связи с применением насилия в отношении малолетнего ребенка в понедельник мы обратились с заявлением в Генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел АР. Отмечу, что оперативники уже выявили адрес проживания родителей мальчика и установили их личности. Ведется работа по привлечению лиц, причастных к избиению ребенка, к уголовной ответственности», — сказал Акифли.

Правозащитник отметил, что приложит все усилия для того, чтобы мать мальчика лишили родительских прав. Имя малыша пока не называется. В настоящее время ребенок нуждается в психологической помощи. Кроме телесных повреждений, ребенку нанесена большая психическая травма.

С.Б.

