ОБСЕ призвала Трампа прекратить критиковать СМИ

2017-08-28 19:40 | www.trend.az | 2

Администрации США следует отказаться от критических высказываний в отношении средств массовой информации, заявил в понедельник представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Как отмечается в заявлении ОБСЕ, 22 августа на митинге в Финиксе американский президент Дональд Трамп обвинил прессу в создании вымышленных новостей, нечестности и выдумывании неправдивых историй, что служит причиной разделения взглядов в США.

"Я настоятельно призываю администрацию США воздерживаться от критики средств массовой информации. Заявления президента США ухудшают важную роль, которую СМИ играют в любом демократическом обществе, привлекая правительства к ответственности и создавая основу для разнообразия мнений", - говорится в заявлении Дезира.