Орхан Сафаров выиграл серебро ЧМ

2017-08-28 20:22 | www.oxu.az | 2

Три дзюдоиста сборной Азербайджана выступили в первый день чемпионата мира в Будапеште.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, Орхан Сафаров (60 кг) начал борьбу со второго круга, победив болгарина Янислава Герчева. Затем он оставил не у дел Гонсало Мансиньо из Португалии, пробившись в четвертьфинал. На этой стадии Орхан оставил не у дел чемпиона мира Елдоса Сметова из Казахстана.

В полуфинале Сафаров нанес поражение Дийорбеку Урозбоеву из Узбекистана, но в финале уступил японцу Наохисе Такато, выиграв серебро.

В женском зачете в весе до 48 кг Лейла Алиева проиграла японке Фуна Тонаки, а Базаррагча Эрденебат уступила Александре Поп из Румынии.

C.Б.

