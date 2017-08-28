В Онтарио полиция изъяла более тонны кокаина

2017-08-28 20:04 | www.trend.az | 2

Канадская полиция сообщила об изъятии крупнейшей партии наркотиков в истории провинции Онтарио, речь идет о более одной тонны кокаина, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBC.

По данным полиции Онтарио, всего было изъято более тонны кокаина, стоимость которого на черном рынке достигает 250 миллионов долларов.

Сообщается, что кокаин попал в канадский Порт Монреаль из Аргентины. Оттуда наркотики были переправлены в провинцию Онтарио.

По данным телеканала, три человека должны предстать перед судом по обвинению в импорте наркотиков и их хранении с целью распространения.