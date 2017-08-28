В ЕС призвали Лондон определиться с позицией по Brexit

2017-08-28 20:06 | www.trend.az | 2

Великобритания должна определиться со своей позицией по всем вопросам относительно выхода из Евросоюза, чтобы начать серьезные переговоры, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в Брюсселе, где в понедельник начался третий раунд технических переговоров между сторонами, передает ТАСС.

"Чем раньше мы избавимся от двусмысленности, тем раньше сможем обсудить будущие отношения между ЕС и Великобританией", - сказал он, подчеркнув, что Брюссель не станет мириться с неразрешенными вопросами.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9 процента одержали сторонники Brexit.