Рассмотрена жалоба арестованного в Баку армянина

2017-08-28 20:42 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба арестованного в Баку гражданина России армянского происхождения Марата Уелданова.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Афлатуна Гасымова жалоба не была удовлетворена, приговор суда первой инстанции остался в силе.

Отметим, 28 июля прошлого года в Азербайджане по обвинению в статье 234.4.3 УК Азербайджана (незаконное приобретение, производство, хранение и распространение наркотических средств в крупном размере) был задержан гражданин России армянского происхождения Марат Уелданов.

После задержания, армянская пресса и российские проармянские СМИ, ссылаясь на сестру Уелданова Марианну Мирзоян, начали распространять информацию о том, что будто М.Уелданов арестован из-за того, что он армянин. По ее словам, Марат взял фамилию жены.

Согласно решению Бакинского суда по тяжким преступлениям М.Уелданов был лишен свободы на 8 лет.

С.Б.

