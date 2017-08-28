В Грузии вновь загорелся лесной массив

2017-08-28 20:26 | www.trend.az | 3

Вблизи сел Свири (район Ахалцихе) и Корхи (район Ахалкалаки) региона Самцхе-Джавахети горит лесной массив, сообщает в понедельник информагентство "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.

"Горит лесной массив. Процесс тушения пожара уже ведется. На месте мобилизованы соответствующие службы и техника. В обоих очагах активно ведутся работы", - сказала представительница пресс-службы агентства.

По ее словам, другие детали пока что устанавливаются и станут известны позднее.