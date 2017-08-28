В ходе спецоперации в Дагестане погибли двое полицейских

2017-08-28 20:58 | www.apa.az | 2

Во время контертеррористической операции на окраине Хасавюрта погибли двое сотрудников правоохранительных органов.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», пострадавших среди гражданского населения нет. Ранее сообщалось о гибели одного сотрудника правоохранительных органов и гибели еще двоих.

"В ходе боестолкновения были нейтрализованы двое бандитов из т.н. хасавюртовской банды. В настоящее время проводится их опознание", - говорится в поступившем в сообщении НАК.