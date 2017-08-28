Перестрелка в Дагестане: Убиты двое силовиков

2017-08-28 21:07 | www.oxu.az | 2
В ходе операции на окраине дагестанского Хасавюрта погибли двое сотрудников силовых структур.
Как передает Oxu.Az, об этом в понедельник, 28 августа, РИА Новости сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Собеседник агентства отметил, что среди гражданского населения пострадавших нет.
В результате перестрелки были нейтрализованы два боевика, добавили в НАК. В настоящее время проводится их опознание. В комитете уточнили, что бандиты относились к так называемой хасавюртовской банде.
«На месте боестолкновения изъято автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты, принадлежавшие преступникам. Специалистами-взрывотехниками ФСБ были обнаружены самодельные взрывные устройства, установленные на неизвлекаемость, в связи с чем они уничтожены на месте путем подрыва», — рассказали агентству.