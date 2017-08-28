В Дагестане во время спецоперации погибли двое правоохранителей

2017-08-28 21:17 | www.trend.az | 2

Двое сотрудников сил правопорядка погибли в перестрелке с бандитами на окраине Хасавюрта, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение информационного центра Национального антитеррористического комитета.

Двое бандитов из так называемой хасавюртовской банды нейтрализованы, идет их опознание.

"На месте боестолкновения изъято автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты, принадлежавшие преступникам. Специалистами-взрывотехниками ФСБ были обнаружены самодельные взрывные устройства, установленные на неизвлекаемость, в связи с чем они уничтожены на месте путем подрыва", - говорится в сообщении НАК.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Спецоперация проходила в понедельник на окраине Хасавюрта. Дом, где засели бандиты, был блокирован, из соседних строений эвакуированы жители, вводился режим контртеррористической операции.