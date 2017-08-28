Тушение пожара на химзаводе "Наирит" в Ереване потребует много времени - МЧС

2017-08-28 21:22 | www.trend.az | 2

Тушение пожара на химзаводе "Наирит" требует длительного времени, заявили в понедельник в пресс-службе МЧС Армении, передает в понедельник РИА Новости.

Пожар на заводе "Наирит" начался в понедельник, ему присвоена вторая степень сложности. На месте работают более 100 спасателей, пожарные и сотрудники групп Центра кризисного управления.

Примерно в 14.00 по местному времени пожар был локализован. Начальник спасательной службы МЧС Армении Мушег Казарян сообщил РИА Новости, что горят четыре резервуара с лак-этинолем. По его словам, рядом находятся еще восемь резервуаров, их охлаждают, чтобы избежать взрыва. Казарян отметил, что угрозы распространения огня нет, а дым от горящего лак-этиноля не опасен.

"Учитывая количество горящего химического вещества и его химические свойства, специалисты отмечают, что тушение пожара потребует длительного времени. Пожар локализован, пресечено его распространение на территории завода", - отмечается в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что на территории "Наирита" в четырех тарах горят 200 кубометров лак-этиноля.