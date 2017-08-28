В США девятая часть нефтепереработки выбывает из-за урагана "Харви

2017-08-28 21:38 | www.trend.az | 2

Почти половина объема нефтепереработки побережья Мексиканского залива Техаса, или девятая часть нефтеперерабатывающих мощностей всех США, выбывают из-за урагана "Харви", сообщается в материалах американского министерства энергетики, передает РИА Новости.

По состоянию на понедельник, 28 августа, 8.00 местного времени все шесть нефтеперерабатывающих заводов города Корпус-Кристи были закрыты. Кроме того, четыре НПЗ в районе городов Хьюстон и Галвестон начали процедуру остановки производства, сообщает ведомство.

"Общая производственная мощность этих НПЗ составляет более 2,117 миллиона баррелей в сутки, что равно 43,2 процента общего объема нефтеперерабатывающих мощностей побережья Мексиканского залива Техаса и 11,8 процента общего объема нефтеперерабатывающих мощностей США", - говорится в сообщении.