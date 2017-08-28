У Цукерберга родился второй ребенок

2017-08-28 22:08 | www.oxu.az | 3

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил на своей странице о рождении второй дочери.

Как передает Oxu.Az, Цукерберг уточнил, что девочку решили назвать Августой.

Он оформил пост в виде письма, которое адресовано дочери. В нем он пожелал своему ребенку волшебного детства и выразил надежду, что она сможет обеспечить детям тот мир, который станет прекрасным местом для будущего поколения.

«Августина, мы тебя очень любим и рады, что отправимся в это приключение все вместе. Мы желаем тебе как можно больше радости, любви и надежды», — говорится в завершении письма, написанного от имени миллиардера и его жены Присциллы Чан.

Ранее стало известно, что Цукерберг принял решение уйти в декретный отпуск.

C.Б.

