ООН обвинила Австрию в нелюбви к беженцам

2017-08-28 22:18 | www.oxu.az | 2

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев обвинило Австрию в проведении ксенофобской политики в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти в октябре 2017 года, передае Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru.

«За последнее время Австрия многого достигла в вопросах принятия беженцев, заботы о них и интеграции их в общество, — говорится в заявлении агентства. — Однако в то же время мы с беспокойством наблюдаем за ксенофобскими дебатами и наметившимися тенденциями отчуждения в отношении мигрантов. Мы призываем все демократические партии ответственно подойти к дебатам и сосредоточиться на том, что объединяет, а не разобщает людей».

Какие именно партии вызвали возмущение чиновников ООН, в тексте не говорится. Между тем практически все крупные политические силы в Австрии используют в предвыборной пропаганде тему беженцев. Так, с резко антимигрантских позиций выступает Австрийская партия свободы во главе с Хайнцем-Кристианом Штрахе. Хотя ее влияние падает, это происходит из-за того, что ее лозунги были во многом перехвачены Австрийской народной партией, входящей в правящую коалицию. Лидер партии, 31-летний глава МИД Себастьян Курц, неоднократно критиковал мусульманские детские сады, утверждая, что при их помощи в стране «формируется параллельное общество».

Даже Социал-демократическая партия Австрии, традиционно уделяющая больше внимания экономическим вопросам, на дебатах в преддверии октябрьских выборов значительное место отвела миграционному вопросу. В частности, социал-демократы обещают усилить контроль на границах страны. Ранее партия провела закон, запрещающий носить в Австрии паранджу.

Во время миграционного кризиса 2015 года Австрия стала одной из стран, через которые беженцы пробирались в Германию и Скандинавию. В общей сложности она приняла у себя 90 тысяч мигрантов — более процента от численности населения. В марте 2017 года при обсуждении новых квот на беженцев Вена заявила, что не намерена больше пускать их к себе в страну.

C.Б.

