Турция обеспокоена массовым убийством мусульман в Мьянме - Вице-премьер

2017-08-28 22:11 | www.trend.az | 3

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара решительно осуждает массовые убийства мусульман в Мьянме, которые «во многом схожи с актами геноцида», передает Анадолу.

«Турция обеспокоена ростом насилия, убийством и ранением жителей Мьянмы. ООН и международное сообщество не должны оставаться безучастными к этим событиям, которые во многом напоминают геноцид», - сказал Боздаг.

Пресс-секретарь Европейского совета мусульман-рохинья (ERC) Анита Шуг ранее сообщила, что в штате Аракан в Мьянме за последние трое суток в результате атаки военных погибло около двух-трех тысяч мусульман, более 100 тысяч мусульман были выселены из своих домов.