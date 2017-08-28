Gaziantep'te polise ateş açıldı: 1 polis yaralı

2017-08-28 22:14 | www.trend.az | 0
Gaziantep'te polis ekiplerinin "dur" ihtarına otomobilden silahla ateş ederek karşılık veren şüpheliler, 1 polis memurunu yaraladı. Şüphelilerden 1'i yaralı olarak yakalandı.
Gaziantep'te "dur" ihtarına otomobilden silahla ateş ederek karşılık veren şüpheliler, 1 polisi yaraladı.
Polis ekipleri merkez Şahinbey ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde ihbar üzerine bir durdurmak istedi. Uygulama noktasındaki polislerin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan kişiler, ekiplerce takibe alındı.
Güzel Vadi Mahallesi'nde takipteki motosikletli ekiplere silahla ateş eden zanlılar, polis memuru Kenan K'yi yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA