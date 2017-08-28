США представят план палестино-израильского урегулирования через 3-4 месяца

2017-08-28 22:31 | www.apa.az | 3

Члены американской делегации в ходе встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом заявили, что США понадобится 3-4 месяца для предоставления плана палестино-израильского урегулирования.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник президента Палестины Набиль Шаат.

Кроме того, Шаат сообщил, что в ходе визита члены делегации "не представили никакой точки зрения в поддержку или против требований Палестины".

Делегация США во главе с советником президента США Джаредом Кушнером нанесла визит в Рамаллу в прошлый четверг.