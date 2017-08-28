Саргсян рассказал о встрече с Путиным

2017-08-28 22:37 | www.oxu.az | 2

Президент Армении Серж Саргсян в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным не обсуждал вопроса о размещении миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом Саргсян заявил на встрече с участниками всеармянского молодёжного слёта «Базе».

Участники молодежного слета задали президенту вопрос, правдивы ли слухи, согласно которым вопрос о размещении миротворцев в Арцахе обсуждался во время встречи с президентом России.

«Мы не только не обсудили вопрос о размещении миротворческих сил, но и вообще не проводили обсуждений. Я лишь кратко представил текущую ситуацию на линии соприкосновения и свое видение намерений нашего соседа. Вот и все. Мы не обсуждали такого вопроса», – сказал он.

С.Б.

