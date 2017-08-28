В ДТП в Таджикистане погибли десять человек

2017-08-28 22:53 | www.oxu.az | 4

Десять человек, в том числе четыре ребенка, погибли в результате ДТП на юго-востоке Таджикистана, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«На трассе Рошткала-Хорог, соединяющий райцентр с областным центром Горно-Бадахшанской автономной области, утром в понедельник погибли десять пассажиров микроавтобуса марки Starex», — сказали в комитете.

По данным дежурной части, в микроавтобусе находились 13 человек, в том числе четверо детей.

«По предварительной версии, водитель не справился с управлением и микроавтобус упал в реку Шохдара», — сообщили в дежурной части.

Собеседник агентства отметил, что три пассажира микроавтобуса были спасены сотрудниками областного штаба Комитета.

«Сейчас трое спасенных пассажиров, получившие травмы различное степени тяжести и переохлаждение, находятся в больнице города Хорога», — добавили в дежурной части.

С.Б.

