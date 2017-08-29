При крушении самолета в Джорджии погибли три человека

2017-08-29 00:11 | www.oxu.az | 2

Небольшой самолет потерпел крушение в американском штате Джорджия, три человека погибли, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, крушение произошло в округе Брайан на востоке штата, на борту самолета было три человека, включая пилота. Самолет совершал полет из города Саванна в округ Кобб.

Отмечается, что самолет упал в лесной зоне, из-за чего спасателям трудно пробраться на место аварии.

Авиадиспетчерская служба ранее потеряла связь с воздушным судном. Пока причина аварии неизвестно.

С.Б.

