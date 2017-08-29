"Хезболлах": все цели операции против ИГ на границе с Сирией достигнуты

2017-08-29 00:28 | www.trend.az | 2

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что в рамках операции против террористической группировки "Исламское государство" на сирийско-ливанской границе удалось достичь всех поставленных целей, передает РИА Новости.



"Цели (операций) "Рассвет горных районов" и "Если вернетесь, мы вернемся" достигнуты обеспечением безопасности границ и выводом ИГ", - сказал Насрулла в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".

По словам лидера ливанских шиитов, за время боевых действий против ИГ в пограничных горных районах погибли 11 бойцов "Хезболлах" и семь сирийских военнослужащих.

"Двадцать восьмое августа 2017 года является вторым днем освобождения День, который войдет в историю Ливана и региона, независимо признает ли его ливанское правительство или нет", - добавил генсек.

По словам Насруллы, на ливанской границе не осталось ни одного террориста ИГ.