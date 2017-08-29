Сирийский мигрант рассказал о террористах ИГИЛ среди беженцев

2017-08-29 01:01 | www.oxu.az | 2

Сирийский журналист, бежавший из плена боевиков террористической организации «Исламское государство» рассказал, что среди беженцев в Европе есть боевики, сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Local.

Соответствующее заявление Масуд Акил сделал в своей новой книге «Среди нас: как я сбежал от пыток в Сирии, но они все равно настигли меня здесь». В ней 24-летний мужчина рассказывает, как полгода жил в плену у исламистов, где его пытали, били и перетаскивали из камеры в камеру. Его выпустили на свободу в обмен на нескольких боевиков, и он получил убежище в Германии. Акил утверждает, однако, что в страну под видом беженцев прибыли и джихадисты, которые не стесняются в соцсетях грозить неверным страшными карами.

«Это не самые умные люди», — признался он, и посоветовал немецким стражам порядка тщательнее проверять документы у новоприбывших мигрантов. По его словам, мигранты могут терять документы, но чаще всего заявление об утрате нужных бумаг свидетельствуют о преступных мотивах.

C.Б.

