Северокорейская ракета упала в 1180 километрах к востоку от Хоккайдо - ОБНОВЛЕНО

2017-08-29 02:18 | www.apa.az | 2

Ракета КНДР, пуск которой был произведен на рассвете во вторник, пролетела над японским островом Хоккайдо и в 1180 километрах от него упала в Тихий океан.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Примерно в 5.58 утра был произведен пуск, около 6.06 ракета пролетела над Хоккайдо", - сказал Суга.

По его словам, ракета упала в 1180 километрах от Хоккайдо.

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Ракета, запущенная во вторник КНДР пролетела над северо-восточной частью Японии в сторону Тихого океана.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, южнокорейские военные подтвердили, что ракета из КНДР пролетела над Японией.

Как сообщает Reuters со ссылкой на телеканал NHK, власти Японии призвали население на севере страны принять меры предосторожности.