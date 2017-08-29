Каждый нахчыванец должен прочитать эти книги – СПИСОК

2017-08-29 02:58 | www.oxu.az | 3

В Нахчыване определен список книг, необходимых для чтения. Соответствующее распоряжение подписал председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов. 44

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, об этом сообщает агентство АПА.

Согласно распоряжению, утвержден список книг для чтения, которые служат формированию патриотизма, национальной идентичности и мировоззрения у молодого поколения. В соответствии с этим в библиотеках учебных заведений и учреждений культуры должны быть созданы специальные книжные уголки.

Список включает 30 книг: 1. Обращение общенационального лидера Гейдара Алиева к народу Азербайджана в связи с новым, 2001 годом, новой эрой и третьим тысячелетием. 2. Эпос «Китаби Деде Горгуд». 3. «Аталар сезю». 4. Низами Гянджеви «Сокровищница тайн». 5. «Афоризмы и наставления Низами». 6. Насиреддин Туси «Əxlaqi-Nasiri». 7. Мухаммед Таги Сидги «Школьные рассказы». 8. Гусейн Джавид поэма «Азер». 9. Джалил Мамедгулузаде «Повести и рассказы». 10. Мамед Саид Ордубади «Меч и перо». 11. Курбан Саид «Али и Нино». 12. Мамедгусейн Шахрияр «Привет Гейдарбабе». 13. «Басни». 14. Письмо 16-го президента США Авраама Линкольна учителю своего сына. 15. Фарук Сумер «Огузы». 16. Рашидаддин Фазлулла «Огузнаме». 17. Юсуф Баласагунлу. «Qutatqu bilik». 18. Теодор Дрейзер «Гений». 19. Джек Лондон «Любовь к жизни». 20. Эрнест Хемингуэй «Старик и море». 21. Никколо Макиавелли «Правитель» 22. Ги де Мопассан «Пышка» 23. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 24. Николай Островский. «Как закалялась сталь». 25. Морис Метерлинк «Жизнь пчел» и «Синяя птица» 26. «Воспоминания мистера Хемфера» (Признания английского шпиона). 27. Сеид Азим Ширвани «Избранные произведения». 28. «Мудрые изречения в исламе» 29. Саади Ширази. «Гюлистан» 30. Эйнали бек Султанов «Статьи».

С.Б.

