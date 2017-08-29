Жертвами урагана "Харви" в США стали не менее 10 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-08-29 03:54 | www.apa.az | 3

Число жертв обрушившегося на штат Техас урагана "Харви" возросло до 10 человек.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, в Хьюстоне на данный момент выпало уже более 760 мм осадков. Более 8 тыс. жителей города находятся в убежищах.

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Число жертв урагана "Харви" возросло до восьми человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета «Washington Post».

Ранее сообщалось о пяти погибших.

В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс передало, что число погибших может еще увеличиться, если подтвердятся данные о гибели шести человек в микроавтобусе, который смыли волны на пути в безопасные районы.