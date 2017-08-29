Минобороны Японии: КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности

2017-08-29 05:07 | www.apa.az | 3

Министерство обороны Японии считает, что КНДР во вторник провела испытания баллистической ракеты средней дальности.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам министр обороны страны Ицунори Онодэра.

"Мы проанализировали все полученные нами данные и пришли к выводу, что, вероятно, это была баллистическая ракета средней дальности. Мы не стала сбивать ракету, поскольку она не представляла непосредственной угрозы территории страны. Но такое происходит впервые. Это угрожает миру и безопасности в регионе и является нарушением резолюций Совета безопасности ООН», сказал И. Онодэра.